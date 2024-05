BigMama, la telefonata di Elodie che le ha cambiato la carriera: la rivelazione

09 maggio 2024 a

"Ho la mente offuscata dai traumi subiti, ma se scavo nella memoria trovo ricordi bellissimi": BigMama si è confessata in una lunga e intima intervista al Corriere della Sera. La cantante, reduce dall'ultimo festival di Sanremo, a soli 24 anni ha già superato diversi momenti difficili, dalle violenze fisiche e psicologiche a un linfoma di Hodgkin fino alla cattiveria di adulti e coetanei. Di questo parla anche nell'autobiografia "Cento occhi", in libreria dal 14 maggio.

Sul bullismo ricevuto da piccola, in particolare, l'artista ha detto: "I ragazzini si difendono da una vita cattiva con la perfidia. Invece non giustifico gli adulti". A tal proposito ha parlato di un professore che in passato la sbeffeggiava e che non si è mai scusato per questo: "Mi ha scritto un messaggio come se fossi sua figlia: Marianna cara, ti ricordi di me? Io l’ho ignorato. Se gli dicessi che mi ha fatto stare male risponderebbe: 'Vabbé ma io stavo giocando'. Quel professore non si rende conto che ha dato il via a una valangata di commenti negativi e battute dei compagni di scuola".

Doloroso anche il capitolo della violenza sessuale subita a 16 anni: "Da allora mi è capitato altre volte che abbiano provato ad abusare di me, ma sono riuscita a non soccombere. L’ultima tre o quattro anni fa, ero ubriaca e uno mi ha caricato sulla sua macchina con la scusa che mi accompagnava a casa. Non è andato fino in fondo ma il giorno dopo ero piena di lividi. Da allora non bevo più". Passando ai momenti più importanti della sua carriera, BigMama ha ricordato quando venne scartata a Sanremo nel 2023: "Elodie mi chiamò per la serata dei duetti. È stata un’ispirazione. Mi ha caricata: 'Amo’ non ti preoccupare sei forte. Sali, brucia il palco, scendi, hai fatto il tuo lavoro'".