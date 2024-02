Sanremo, Big Mama: "Innamoratissima di Annalisa"

17 febbraio 2024 a

Annalisa non piace solo agli uomini ma anche alle donne. Per esempio Big Mama, la rapper campana di 23 anni, arrivata al 22esimo posto della classifica del Festival di Sanremo con la canzone La rabbia non ti basta, ha confessato di essersi infatutata di una cantante sul palco dell'Ariston.

Ospite a Radio Italia, Big Mama (vero nome, Marianna Mammone) - in una video intervista diventata subito virale sui social - con al fianco la tiktoker Cecilia Cantarano doveva fare un gioco che consisteva nel dare una risposta tra "molto d'accordo", "in disaccordo" e "molto in disaccordo" a domande specifiche su vari temi, si legge in un articolo del sito Tuttosport.it.

All'affermazione "tra i cantanti e le cantanti in gara c'è uno o una per cui da piccola avevo una cotta", Big Mama ha risposto "molto d'accordo" suscitando la curiosità di tutti. "Devo dire chi? Si tratta di Annalisa", confida la rapper alla tik toker. "Io ero innamoratissima di Annalisa, mi piaceva tantissimo".

BigMama a Le iene ha portato un monologo dedicato alle donne, che non devono mai stare in silenzio: "Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no e denunciate. Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è più un gioco, diventa politica. Mi chiedo quando inizieranno a capire che le donne spaccano e basta".