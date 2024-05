Enrico Mentana sfida la Gruber in chiusura di tg: "Ecco abbiamo tagliato"

09 maggio 2024 a

Enrico Mentana continua a pungere Lilli Gruber. Dopo lo scontro per lo sforamento di Tg La7 di qualche giorno fa, è arrivata la nota dell'editore dell'emittente, Urbano Cairo: "La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti". E subito dopo il comunicato dell'azienda, sia Mentana che la Gruber hanno condiviso le parole dell'editore.

Ma questa sera, proprio in chiusura di tg, Mentana è nuovamente tornato sulla questione. Ha lanciato l'ultimo servizio che però si è concluso in modo tronco, con la voce del cronista e il sonoro del video sfumati. Al rientro in studio Mentana ha chiosato: "Abbiamo tagliato così non ci possono dire che sforiamo".

"Scusateci, ma l'accusa era falsa". Mentana? Chiude il Tg così, altro gelo sulla Gruber

Insomma il duello a quanto pare non è affatto chiuso. Le scaramucce proseguono. Intanto Cairo ha apprezzato la risposta dei due giornalisti al suo comunicato: "Avete visto: ieri ho fatto un comunicato in cui riaffermavo dei principi che sono per noi importanti e mi ha fatto piacere che entrambi l’abbiano sottoscritto. Io non ho neanche parlato con loro, non è che ho fatto moral suasion. Entrambi erano d’accordo, quindi sono molto contento di questo".