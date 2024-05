Fedez rassicura a metà dopo le illazioni: "Non sono in fin di vita"

20 maggio 2024 a

"Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave": Fedez ha tranquillizzato i suoi fan con una storia su Instagram dopo che nelle ultime ore era girata voce di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Il rapper questa sera, lunedì 20 maggio, doveva essere ospite della nuova trasmissione di Alessandro Cattelan su Rai 2, Da vicino nessuno è normale. Poi la retromarcia per motivi di salute. Questa mattina il suo staff ha fatto sapere che è stato al pronto soccorso, senza però nessun ricovero.

Ora Fedez si fa vivo sui social e scrive: "Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita". La preoccupazione dei suoi fan è nata dal fatto che il rapper 34enne nel 2022 era stato operato d'urgenza per un cancro al pancreas. Nei mesi successivi, poi, aveva affrontato altri ricoveri e momenti di difficoltà psicofisiche ammesse pubblicamente.

"Condizioni di salute più gravi di quanto immaginato": Fedez, angoscia dopo la nota del suo staff

L'ufficio stampa della Rai, sabato 18 maggio, aveva comunicato in una nota: "Come concordato con ufficio stampa dell'artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d'esordio di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2".