Kate Middleton, gravi effetti collaterali: "La lotta contro il cancro sempre più dura"

20 maggio 2024

Si fa sempre più dura e difficile la lotta contro il cancro di Kate Middleton. Secondo il sito di gossip Radar Online, ripreso da Grazia, la principessa del Galles sta subendo gli effetti collaterali della chemioterapia tra i quali una forte nausea e stanchezza.

La Middleton però sta cercando di reagire con forza e coraggio e si mostra come una vera "guerriera" davanti ai suoi tre figli George, Charlotte e Louis perché non vuole che si preoccupino. "Kate sta facendo grandi sforzi per nascondere" il dolore e il disagio "soprattutto ai bambini", rivela una fonte. "Purtroppo però sta diventando sempre più difficile".

La principessa del Galles si sta anche prendendo tutto il tempo necessario per riposarsi e per riprendersi dalla chemioterapia, anche con il sostegno del principe William che non la lascia mai sola e sta facendo tutto il possibile per suo padre e sua moglie, rivela ancora la fonte di Radar Online, spiegando che il principe sa bene cosa vuol dire perdere una madre in giovane età, visto che lui ha perso la sua nel 1997 quando era un ragazzino dopo che Diana ha avuto un incidente d'auto a Parigi.

"Sta cercando di essere la sua roccia pur prendendosi cura dei bambini e continuando a svolgere i doveri ufficiali. Questo è un territorio inesplorato per entrambi", ha concluso.