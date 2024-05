L'aria che tira, Giannini contro la Roccella: "L'errore è il suo". La Tecce gli ride in faccia

10 maggio 2024 a

"Una protesta vibrante ma non violenta". L'editorialista di Repubblica Massimo Giannini si collega dal Salone del Libro di Torino con David Parenzo, a L'aria che tira su La7, mette subito in chiaro la sua posizione sulle contestazioni che hanno costretto la ministra della Famiglia Eugenia Roccella a lasciare il palco degli Stati generali della Natalità.

"Le contestazioni sono sempre legittime, mi spingo a dire le proteste sono anche molto utili per sollecitare tutti i poteri a una sola condizione: che non siano violente". Quindi, suggerisce, tutto bene.

"Il tema fondamentale è come questa politica gestisce il dissenso. La ministra Roccella è stata interrotta da un gruppo di 15, 20 studenti che erano in fondo nel loggione di un teatro enorme. Se lei avesse continuato a parlare quelle proteste non si sarebbero nemmeno sentite. Non l'ha fatto, è stata data voce a chi contestava e penso che una gestione più sana del conflitto. Se alla prima protesta uno si alza e se ne va penso che non faccia altro che alimentare un clima di conflitto". In studio la giornalista Laura Tecce, non inquadrata, gli ride in faccia in aperta polemica.

