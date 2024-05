Eurovision e Angelina Mango, rivolta social: "Perché nessuno ha dato 12 punti all'Italia"

12 maggio 2024 a

All'Eurovision trionfa la Svizzera. Una cavalcata impressionante quella di Nemo che ha incassato punti su punti facendo di fatto il vuoto. E quando è arrivato il momento del televoto, ancora una volta la Svizzera si è presa la prima posizione conquistando così la terza vittoria nella sua storia. Ma nella finalissima di Malmoe c'è una nota amara per l'Italia.

Arrivati in settima posizione con Angelina Mango, per i nostri colori la serata è stata a dir poco umiliante. Infatti nessun Paese ha dato all'Italia i 12 punti, il massimo che si possa ricevere nella competizione dell'Eurovision. E anche al televoto a quanto pare le cose non sono andate affatto bene, non siamo riusciti a ribaltare la classifica come invece stava per accadere per Ucraina e Israele che hanno ricevuto più di 300 punti. E sui social i commenti si sprecano: "Non ci meritavamo i 12 punti non per colpa di Angelina ma per la percentuale rivelata dalla rai. Non avrei votato nemmeno io un paese che da 40% all’Israele", scrive un utente su X.

E ancora: "I miei 12 punti non li davo proprio a nessuno visto che all’Italia nostra non la dati nessuno , e che cavolo , non si meritano punti per niente sti stati europei e poi dicono che ci aiutano con tante cose ma in musica all’eurovision non ci votano mai , non ci sto". Qualcuno poi infierisce: "Abbassa tu la cresta, già che scrivi "ci rifaremo l'anno prossimo" come se la Mango si meritasse i 12 punti dalla giuria, ma per favore. una canzone semplice, ritornello niente di che e canzone da balera, ma dove volevate andare? Dai... È già tanto che siamo arrivati al 7 posto". Infine anche la teoria del complotto: "Il settimo posto è di tutto rispetto in realtà, in più il fatto che non siano stati dati 12 punti all'Italia significa che è stata effettivamente penalizzata dal casino della rai, se non piace basta non ascoltare".