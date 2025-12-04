Eurovision, Israele partecipa: chi lascia subito la gara

Israele parteciperà all'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. E di tutta risposta Paesi Bassi, Irlanda e Spagna hanno già fatto sapere che lasceranno la competizione in segno di protesta. La decisione di far concorrere lo Stato ebraico alla 70esima edizione del concorso canoro è stata presa dall'Unione europea della Radiodiffusione (Ebu) durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento della gara. A favore della partecipazione di Israele all'Eurovision hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.

Alcuni Paesi come Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, che avevano anticipato il loro addio alla competizione se Israele fosse stata ammessa, hanno confermato la loro decisione. Si aspetta di capire quale sarà la posizione dell’Islanda, che pure si era detta contraria alla presenza dello Stato ebraico nella gara. Invece altri Paesi come Germania, Austria e Ucraina hanno sostenuto la presenza israeliana al contest.