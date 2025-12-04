Eurovision, Israele partecipa: chi lascia subito la gara

Israele parteciperà all'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. E di tutta risposta Paesi Bassi, Irlanda e Spagna hanno già fatto sapere che lasceranno la competizione in segno di protesta. La decisione di far concorrere lo Stato ebraico alla 70esima edizione del concorso canoro è stata presa dall'Unione europea della Radiodiffusione (Ebu) durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento della gara. A favore della partecipazione di Israele all'Eurovision hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.
Alcuni Paesi come Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, che avevano anticipato il loro addio alla competizione se Israele fosse stata ammessa, hanno confermato la loro decisione. Si aspetta di capire quale sarà la posizione dell’Islanda, che pure si era detta contraria alla presenza dello Stato ebraico nella gara. Invece altri Paesi come Germania, Austria e Ucraina hanno sostenuto la presenza israeliana al contest.
Intanto, il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato su X che il suo Paese "merita di essere rappresentato su ogni palco del mondo". Poi ha aggiunto: "Sono lieto che Israele partecipi ancora una volta all'Eurovision Song Contest e spero che la competizione continui a promuovere la cultura, la musica, l'amicizia tra le nazioni e la comprensione culturale transfrontaliera. Grazie a tutti i nostri amici che si sono battuti per il diritto di Israele di continuare a contribuire e competere all'Eurovision. Questa decisione dimostra solidarietà, fratellanza e cooperazione e rafforza lo spirito di affinità tra le nazioni attraverso la cultura e la musica".