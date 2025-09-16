Pedro Sanchez, la decisione della Spagna: "Niente Eurovision se ci sarà Israele"

La Spagna non parteciperà all'edizione del 2026 dell'Eurovision se ci sarà Israele. È quanto ha deciso oggi il Consiglio di Amministrazione della radio tv pubblica spagnola Rtve, su proposta del suo presidente, José Pablo López. La Spagna si unisce così alla posizione di Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi e diventa il primo paese dei cosiddetti 'Big Five', tra cui ci sono Regno Unito, Francia, Italia e Germania, a prendere questa decisione. L'accordo, ha riferito Rtve, è stato approvato a maggioranza assoluta.

La radio tv pubblica spagnola Rtve a maggio aveva inviato una lettera all'Unione Europea di Radiodiffusione in cui chiedeva l'apertura di un dibattito sulla partecipazione di Israele alla competizione canora, sottolineando la necessità di riconoscere la divisione delle opinioni e di facilitare uno spazio di riflessione tra tutte le emittenti. Poco prima dell'inizio della trasmissione dell'ultima edizione dell'Eurovision, Rtve diffuse un messaggio in cui si leggeva: "Di fronte ai diritti umani, il silenzio non è un'opzione. Pace e giustizia per la Palestina". Il governo spagnolo si è detto favorevole al ritiro della Spagna qualora Israele partecipi al festival. "Dobbiamo fare in modo che Israele non partecipi alla prossima edizione dell'Eurovision", ha detto il ministro della Cultura, Ernest Urtasun, di Sumar, in un'intervista alla radio nazionale Rne. La piattaforma progressista ha anche lanciato una raccolta firme per chiedere l'espulsione di Israele a cui hanno aderito già 30mila persone.