Eurovision, sommossa social: "L'edizione più corrotta di sempre", la classifica

Sui social molti utenti si chiedono come mai nessun Paese abbia dato i 12 punti all’Italia all'Eurovision. Tra gli indignati c'è chi addirittura considera l’idea di non andare all’estero durante le vacanze estive, mentre altri si sono indignati per i 325 voti che il pubblico ha regalato a Eden Golan che rappresenta Israele: "Mi aspettavo 0 e invece 320 punti per Israele, io scioccato", "L’Eurovision più politicamente corrotto della storia… che schifo", e ancora "Sono allibita, scioccata, schifata", "Il mondo va al contrario, allibita per Israele" e "Cioè, Regno Unito 0 e Israele 325. O il pubblico ha la mer*a nel cervello o c’è qualcosa che non va". C’è anche chi scrive su X "Okay dai, non ho amato il trattamento riservato alla cantante israeliana, ma un voto del genere non può che essere pesantemente truccato".

Infine, molti utenti concordano sul fatto che Angelina Mango avrebbe meritato la vittoria. Ma di fatto sui voti si è scatenata una vera e propria teoria complottista che ha messo in discussione il verdetto finale. Ma in tanti dimenticano che la classifica che ha dato il primo posto alla Svizzera e il settimo all'Italia è per gran parte frutto del televoto che di fatto ha ribaltato qualche equilibrio alle spalle degli elvetici. Nessun trucco nessun inganno...