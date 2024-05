Fedez "coi picchiatori". Iovino massacrato, lui smentisce: "Tre giorni dopo era a ballare"

13 maggio 2024 a

a

a

Secondo alcuni testimoni, Fedez sarebbe stato presente al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, avvenuto la notte tra il 21 e il 22 aprile a Milano. Ma il cantante smentisce quanto riferito da due vigilantes del complesso residenziale dove la vittima 37enne abita nel capoluogo lombardo, i quali avrebbero riconosciuto il cantante e alcuni ultrà del Milan.

Lo stesso Fedez, ospite al Salone del Libro di Torino, ha negato la circostanza: «Io non c’ero, e dalle telecamere non si vede niente». Aggiungendo: «Tutti parlano di un massacro, ma dopo Iovino è andato a ballare». La procura milanese ha aperto un fascicolo per rissa e lesioni contro ignoti. Alla base del pestaggio, avvenuto alle 3.30 di notte, ci sarebbe una lite avvenuta alcune ore prima all’interno di una discoteca, da cui Fedez (che era con Ludovica di Gresy, nella foto a lato, che pare essere la sua nuova fidanzata) che Iovino erano stati invitati ad andarsene.

"Ma quella signorina...". Fedez, l'agguato di Giuseppe Cruciani: cala il gelo

Il personal trainer che divide il suo tempo tra Roma e Milano era salito alla ribalta della cronaca rosa qualche mese fa, quando era stato indicato come il presunto amante di Ilary Blasi e una delle cause principali della fine del matrimonio tra la showgirl e l'ex capitano della Roma Francesca Totti. L'ex conduttrice dell'Isola dei famosi aveva però smentito, parlando di un semplice caffè "in amicizia" preso nell'abitazione romana di Iovino.