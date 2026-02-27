Sanremo 2026, ecco il brano che ha già conquistato una classifica: "Il più venduto"

Sanremo contagia la classifica dei singoli più venduti di questa settimana. E ci sono già dei vincitori. I brani del festival hanno conquistato ben 12 posti tra i primi 20. La top Fimi-Gfk, dal 20 al 26 febbraio, vede sul gradino più alto del podio Fedez e Marco Masini con 'Male necessario', seguiti da 'Che fastidio!' di Ditonellapiaga e da Sayf con 'Tu mi piaci tanto'.

Tra gli altri pezzi sanremesi in classifica tra i primi 20 ci sono: Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' all'undicesimo posto, Luché con 'Labirinto' al dodicesimo e J-Ax con 'Italia Starter Pack' al ventesimo. Intanto una folla ha acclamato Fedez e Masini, che si sono affacciati da un balcone sul corso principale di Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. "Buon Sanremo a tutti", ha urlato Fedez prima di scattare alcune foto dall’alto con i presenti e poi rientrare.