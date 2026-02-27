Sanremo 2026, ecco il brano che ha già conquistato una classifica: "Il più venduto"

Sanremo contagia la classifica dei singoli più venduti di questa settimana. E ci sono già dei vincitori. I brani del festival hanno conquistato ben 12 posti tra i primi 20. La top Fimi-Gfk, dal 20 al 26 febbraio, vede sul gradino più alto del podio Fedez e Marco Masini con 'Male necessario', seguiti da 'Che fastidio!' di Ditonellapiaga e da Sayf con 'Tu mi piaci tanto'.
Quarto posto per Nayt con 'Prima che', quinto per Samurai Jay con 'Ossessione', sesta Serena Brancale con 'Qui con me', settimo Fulminacci con 'Stupida sfortuna', ottavo Tommaso Paradiso con 'I romantici', nona posizione per Arisa con 'Magica favola' e decimo posto per l'unico brano della Top 10 non presentato a Sanremo ovvero 'Darkmoney' di Pyrex & Sferaebbasta (che la scorsa settimana era primo).
Tra gli altri pezzi sanremesi in classifica tra i primi 20 ci sono: Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' all'undicesimo posto, Luché con 'Labirinto' al dodicesimo e J-Ax con 'Italia Starter Pack' al ventesimo. Intanto una folla ha acclamato Fedez e Masini, che si sono affacciati da un balcone sul corso principale di Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. "Buon Sanremo a tutti", ha urlato Fedez prima di scattare alcune foto dall’alto con i presenti e poi rientrare.