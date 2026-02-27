La Volta Buona, Masini: "Perché io e Fedez ci siamo uniti"

Libero logo
venerdì 27 febbraio 2026
"Avevamo l'obiettivo di portare un concetto a più gente possibile, questo argomento che noi rappresentiamo è un pezzo di vita di tutti": Marco Masini lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, riferendosi al brano Male necessario, che canta insieme a Fedez e che è in gara a Sanremo 2026. 

"Non c'è un'età per vivere il dolore, la gioia, l'odio, l'amore, anche l'odio per noi stessi molto spesso ci porta a cambiare, ma le tempeste ci aiutano molto, ci aiutano a migliorarci, forse le cose belle un po' ci peggiorano, abbiamo vissuto una cosa sulla pelle entrambi io e Federico, perciò abbiamo deciso di unirci", ha proseguito Masini. Che poi sul successo del brano, già parecchio ascoltato sulle piattaforma, ha aggiunto: "Il fatto che sia molto ascoltato ci dà speranza che questo messaggio possa arrivare a tutti". 

Questa sera, quarta della kermesse, sarò dedicata a cover e duetti. Masini e Fedez si esibiranno sul palco del Teatro Ariston con la canzone Meravigliosa creatura accompagnati da Stjepan Hauser.

