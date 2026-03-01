Sanremo, tra Conti e De Martino un passaggio di testimone in diretta

Avete presente il detto “tanto tuonò che piovve”? Ecco, non c’entra nulla. Che il re dei pacchi Stefano De Martino potesse diventare prima o poi il Gran Visir festivaliero era chiaro anche anche a mia nonna, donna poco avvezza alle cose sanremesi, ma che il tutto venisse annunciato così precocemente e, soprattutto, in diretta tivvù durante la serata finale della 76esima edizione, beh, quello ha sorpreso praticamente tutti.

La voce, clamorosa, ha iniziato a circolare nella mattinata di ieri, quando il direttore artistico uscente - il buon Carlo Conti - ha lanciato messaggi sibillini durante la consueta conferenza nella sala stampa del roof. «Questa sera dirò una cosa... magari resto». La sala stampa insorge: «Dicci di più!». E lui: «Non posso, la Rai non mi dà il permesso. Stasera saprete... magari resto». Siccome di restare non ne ha mai avuta troppa voglia, ché piuttosto accetterebbe la conduzione di Protestantesimo, è partito il Toto-sorpresa: «Arriverà Pieraccioni con Panariello, figurati» o “dirà che lascia il suo posto a GassmanN così l’erede del grande Vittorio si dà pace”, fino a “Sarà una minchiata tipo il Mister X di ieri che alla fine era Siani”. Poi è emersa la verità: «Vuoi vedere che annuncia De Martino come suo successore?».

Così è andata, ma con un colpo di scena: nel bel mezzo della serata il conduttore di Affari tuoi si è palesato per raccogliere l’eredità contiana e dare vita al primo, storico, passaggio di consegne in diretta nazionale.

Stefano de Martino da Torre Annunziata, 36 anni, sarà il prossimo “manovratore” della kermesse canora più importante che c’è, quella che fa tremare i polsi ai professionisti più esperti, quella che richiede grande esperienza, quella che “per farcela devi piacere a tutti, dai ragazzini ai vecchissimi”, quella che... ci siamo capiti. Tocca a lui che sì, è vero, forse sulle spalle non avrà il numero minimo di prime serate per avere certezze di “resa garantita” ma, in compenso, sa ballare, cantare, dispone di tantissima faccia tosta e coraggio sufficiente per reggere l’urto. Il resto lo fanno umiltà e intelligenza, quella di chi prossimamente sceglierà un “direttore musicale”, qualcuno a cui affidare la selezione dei brani da portare in gara (ovvero la parte più importante, fino a prova contraria).

Uno dei papabili? Il compositore, produttore e manager ad altissimo livello Fabrizio Ferraguzzo, un tizio che vanta centinaia di certificazioni a livello Globale, mica pizza e fichi. Come andrà a finire? Chiedere al “Dottore” dei pacchi, lui lo sa di sicuro. E alla fine De Martino ha ringraziato i vertici Rai: «Sono molto felice, ho voglia di mettermi in gioco».