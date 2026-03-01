Sanremo 2026, Sayf primo al televoto scatena sospetti e accuse: "Vediamo cosa si inventeranno ora"

"Raga ma se per il televoto avrebbe vinto Sayf quanti ca*** di voti ha dato la sala stampa a Sal Da Vinci?". Su X, a tarda notte, scatta la rivolta: il Festival di Sanremo 2026 è stato appena vinto da Sal Da Vinci, il neomelodico napoletano che ha portato sul palco dell'Ariston la sua enfatica Per sempre sì. La vera rivelazione è il giovane rapper Sayf, sorta di nuovo Ghali che ha conquistato il pubblico a casa e che è arrivato alle spalle del collega per una incollatura, lo 0,3 per cento.

"Comunque il fatto che il cucciolo Sayf abbia vinto di molto il televoto significa che ad aver fatto vincere Sal Da Vinci sia stata proprio La Sala Stampa e le radio!", protesta un fan sui social. E sono in tanti a esprimere sconcerto per l'esito del Festival. "No raga ma che beffa... 0,3% sul totale dei voti... mi viene da piangere. Sayf ha vinto al televoto", "Bei tempi quando appena annunciati i nomi di Sanremo tutti si chiedevano chi fosse Sayf. Invece ieri sera ha vinto il televoto, crazy", "Comunque Sayf vincitore al televoto è una roba incredibile, se la dicevi una settimana fa ripristinavano la legge Basaglia", "Nel totale vince di pochissimo Sal Da Vinci col 22,2% contro il 21,9% di Sayf. Ma al televoto Sal è stato clamorosamente superato da Sayf. Sarà interessante scoprire cosa si inventeranno le giurie per giustificarsi nel non aver votato un giovane artista molto bravo", "Pazzesco: Sayf è stato nettamente primo al televoto, ma l'incompetenza della sala stampa e delle radio fa vincere una roba tamarra senza senso come Sal Da Vinci. Maddaiiiiiii", "Sayf ha vinto il televoto... L'altro purtroppo vince", "Aiuto Sayf televoto 26%, incredibile", "Incredibile come esordio. Bravissimo, con una canzone di un peso specifico enorme".

Sala stampa sotto accusa: "Che i giornalisti cari che parlano tutto l'anno poi non vadano a dire in giro che il problema è il televoto perché oggi premiava Sayf e invece ha vinto Sal (che se lo merita e grande persona), però sicuramente quando fa comodo a loro il problema non è il televoto", "Il regolamento prevede che si sommino tutti i risultati delle serate precedenti. Probabilmente Sal Da Vinci aveva accumulato vantaggio nelle serate precedenti anche al televoto. Sayf e Dito sono esplosi dopo. Stesso motivo per cui Olly vinse su Lucio Corsi".

Ecco la classifica completa dei 30 big in gara: 1 Sal Da Vinci - Saremo io e te 2 Sayf - Tu mi piaci 3 Ditonellapiaga - Che fastidio! 4 Arisa - Magica favola 5 Fedez e Masini - Male necessario 6 Nayt - Prima che 7 Fulminacci - Stupida Fortuna 8 Ermal Meta - Stella Stellina 9 Serena Brancale - Qui con me 10 Tommaso Paradiso - I romantici 11 LDA e AKA 7even - Poesie clandestine 12 Luche' - Labirinto 13 Bambole di pezza - Resta con me 14 Levante - Sei tu 15 J-Ax - Italia Starter Pack 16 Tredici Pietro - Uomo che cade 17 Samurai Jay - Ossessione 18 Raf - Ora e per sempre 19 Malika Ayane - Animali notturni 20 Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare 21 Maria Antonietta e Colombre - La felicita' e basta 22 Michele Bravi - Prima o poi 23 Francesco Renga - Il meglio di me 24 Patty Pravo - Opera 25 Chiello - Ti penso sempre 26 Elettra Lamborghini - Voila' 27 Dargen D'Amico - AI AI 28 Leo Gassmann - Naturale 29 Mara Sattei - Le cose che non sai di me 30 Eddie Brock - Avvoltoi.