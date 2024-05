Al Bano gela la figlia Jasmine a Verissimo: "Prima devi laurearti"

13 maggio 2024 a

Al Bano Carrisi ospite a Verissimo parla di sua figlia Jasmine che di fatto ha espresso la sua volontà di diventare presto mamma. "Non ero pronta e avevo bisogno di crearmi i miei spazi. Adesso però sento il desiderio di diventare mamma", ha detto in studio la figlia di Al Bano, proprio davanti al papà. E il cantante, totalmente sbalordito dalle parole di Jasmine ha subito reagito: "Prima devi laurearti, poi porta avanti la carriera. Quando sarai tranquilla fai quello che ti pare".

E ancora: "I miei figli sono miei frutti migliori. Ho protetto i miei figli dall'attenzione mediatica. Io mi preoccupavo che i miei figli non dovessero essere additati come i "figli di". Ho pensato di iscriverli alla scuola americana e quindi erano figli di nessuno. Ho insegnato loro come proteggersi. Oggi molte cose le imparo da loro".

Infine, dopo la stilettata sui sogni di maternità della figlia, Al Bano ha aggiunto: "A Jasmine l'ho portata anche al concerto di Justin Bieber (che inizialmente non conoscevo). Mi riconosco molto in mia figlia e so che non farebbe mai un passo sbagliato. Lo ammetto però: chiamo i miei figli due volte al giorno". Insomma il rapporto tra i due è molto stretto. Al Bano mette al primo posto il percorso di studi della figlia, poi dopo potrà fare ciò che vuole...