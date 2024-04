Al Bano, "non serve più": le parole su Loredana Lecciso, tutti di stucco in diretta

17 aprile 2024 a

a

a

Un Al Bano scatenato a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. Intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Albano Carrisi ha detto la sua su Amadeus, la Rai, lo scandalo giudiziario in Puglia che ha travolto politicamente il Pd e, non ultimo, il suo non matrimonio con Loredana Lecciso.

“Non è una bella immagine della Puglia e non è un bel parlare della mia regione. Mi dispiace moltissimo, moltissimo - scuote il capo riferendosi al caos di Bari, tra indagati eccellenti, arresti e dimissioni con il sospetto di infiltrazione mafiosa nel Comune -. In politica ci vorrebbe sempre una sana onestà e chiarezza. Io sono d'accordo con chi è onesto nel suo modus vivendi".

"Sto vedendo cose che non mi piacciono molto": Al Bano fa calare il gelo dalla Hunziker

Si passa poi a un piano più privato: "E' vero che Loredana ha rifiutato la sua proposta di nozze?", gli chiedono i conduttori. "Non serve più il matrimonio - replica secco il cantante 80enne -, abbiamo già fatto quell'esperienza, va bene così". La decisione di non sposarsi, puntualizza, "è nostra, una scelta comune. Mentalmente, grazie a Dio, siamo sposati da 24 anni ma per scaramanzia non abbiamo mai formalizzato". E chissà che non abbia influito anche il precedente, sfortunato, di Al Bano con la sua prima moglie Romina Power.

"Cosa mi è successo in collegio dalle suore": Romina Power si confessa dalla Toffanin

Capitolo Amadeus, con cui Al Bano aveva polemizzato per la sua mancata partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo. Ora il conduttore lascerà la Rai e approderà a Discovery, sul Nove. "Lui è libero di fare quello che vuole, ci sarà sicuramente una buona ragione perché la Rai è sempre la Rai. Fare Sanremo l'anno prossimo? Io non farei mai il direttore artistico, il concorrente sì, mi piacerebbe". L'erede di Ama starà già prendendo nota.