Mike Bongiorno, come è morto: "L'ultima frase, poi è andato in bagno e ho sentito un tonfo"

Roberto Tortora 14 maggio 2024 a

a

a

Ha praticamente fondato la televisione in Italia insieme ad altri due campioni del tubo catodico come Corrado e Raimondo Vianello. Lo chiamavano “Il Re Del Quiz”, ci ha lasciati ormai 16 anni fa e stiamo ovviamente parlando di Mike Bongiorno che, se fosse ancora vissuto, il prossimo 26 maggio avrebbe compiuto la bellezza di 100 anni. Di questi, 39 li ha trascorsi con la sua anima gemella, Daniela Zuccoli che, per l’occasione, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. La donna svela gli ultimi momenti di Mike, vissuti accanto a lei: “Stava benissimo, aveva 85 anni, era sano, è morto in piedi, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita.

È morto l’8 settembre, il 5 il figlio Leo compiva 20 anni e aveva organizzato una festa nella nostra villa al lago. Mike volle andare lì a salutare i ragazzi, cosa che non faceva mai. E al taglio della torta improvvisò un discorso bellissimo: "Non disperate mai, alla vostra età stavo per morire, poi la vita mi ha dato cose bellissime". Il 6 mattina è nata Luce, la bimba di Nicolò e siamo corsi alla Mangiagalli per vederla. Lui era felicissimo. Il 7 decidiamo di andare a Montecarlo. Era di ottimo umore, cantava in macchina. Abbiamo cenato con i nostri carissimi amici. L’8 mattina mi sveglia lui e mi mette i giornali sui cuscini, tenerissimo. Ordiniamo la colazione. Io gli imburro il pane, poi la marmellata. Siamo seduti di fronte, chiacchieriamo. Io torno a letto a leggere, lui si siede in poltrona. Fra me e me, penso: ‘come sto bene con lui’, ma non gliel’ho detto. Poi mi arriva la foto della piccola Luce sul cellulare. Mi alzo, gliela faccio vedere e lui dice: ‘Che bella, sembri tu quando prendi il sole’. Queste sono state le sue ultime parole. È andato in bagno, ho sentito un tonfo. Mi amava tanto”.

Poi, il riferimento alla ricorrenza del suo centenario: “Lui è sempre con me. Ieri ho voluto festeggiare il mio compleanno sul set della fiction (tratta dalla sua autobiografia) che la Rai sta girando a Torino sulla vita di Mike: bambino, partigiano, il carcere, l’America, i matrimoni sbagliati, Rischiatutto. E l’incontro nel 1971 con me, interpretata da Valentina Romani (la bella Naditza di Mare Fuori, ndr), quando ci siamo innamorati. Il protagonista Claudio Gioè – spiega la Zuccoli - truccato da Mike, gli assomiglia in modo pazzesco. Stare lì vicino a lui mi ha procurato una grande emozione. Mi sembrava di avere lì Mike giovane, come se io fossi sua mamma. Un moto di affetto incredibile. Rivivo tante sensazioni”.

Su Mike Bongiorno anche una mostra a Palazzo Reale, a Milano: “Al di là dei quiz, lui ha davvero unificato il Paese che stava nascendo, come pure la lingua. Per questo gli vogliono dedicare la mostra a Palazzo Reale a Milano: perché gli viene riconosciuto un ruolo nell’aver aiutato l’Italia. Verrà inaugurata il 16 settembre. Mike ha lavorato 29 anni in Rai e 29 in Mediaset. Entrambe sponsorizzeranno la mostra”. Non pochi gli amici del mondo della tv, la Zuccoli ha mantenuto i contatti: “Sì, Fiorello e Fabio Fazio con i quali ha lavorato negli ultimi anni. Ci sentiamo spesso. E anche Pippo Baudo, così carino: mi manda sempre le arance a Natale. Loro tre hanno portato la bara e hanno fatto un discorso al funerale. Ma ho buoni rapporti con tutti, con Gerry, Amadeus, Carlo Conti”.

Una coppia inossidabile, quella Bongiorno-Zuccoli, nonostante le divergenze politiche: “Io ero di sinistra, ero in piazza nel ‘68, non si poteva non contestare allora. Lui era stato partigiano. Sì è vero sosteneva Silvio Berlusconi ma per amicizia, lo appoggiava perchè per lui contava sopra ogni cosa il fatto di essere amici. Mike aveva il passaporto americano, Silvio lo voleva fare senatore, ma avrebbe dovuto lasciare il passaporto americano e lui ha detto no, perché quello lo aveva salvato dalla morte quando stava per essere fucilato. E lui fino alla fine ha pagato doppie tasse, in Italia e negli Usa”. La Zuccoli, infine, annuncia i programmi per la “fatidica” domenica 26 maggio: “Andrò ospite di Mara Venier, a ‘Domenica in’. Gliel’ho promesso e mi piace essere di parola. Se potessi dire un’ultima cosa a Mike? Come sto bene con te”.