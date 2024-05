Sunset Aperitif, Fino, Papeete, Ben Dj, Mitch B., The Beach: il divertimento si vive al tramonto, non di notte

14 maggio 2024 a

Il divertimento cambia, si trasforma, si adatta e coinvolge ormai le ore diurne. Lo dicono anche le tendenze internazionali. Se il classico formato notturno della discoteca ha qualche difficoltà, un pubblico ormai trasversale è orientato a divertirsi prima, senza aspettare mezzanotte. Si esce dal lavoro e si cena o si fa l'aperitivo nei luoghi di ritrovo, senza aspettare, a ritmo di musica... La 'ricetta' può avere mille variabili, tutte da vivere. Così ci si organizza, dal Nord al Sud, in tutta Italia.

Sul Tirreno, il Doride Beach di Marina di Carrara punta su Sunset Aperitif (nella foto). La house è sempre solare e innovativa, ed è mixata da Saintpaul DJ e Luca Pedonese, spesso accompagnati da performer d'eccezione come Pippo Tendenza, dalla voce unica di Eliza G e pure dall'energia di Max The Voice. Quest’ultimo, oltre che un vocalist, è anche un ottimo sassofonista. Ogni domenica, dalle 17 alle 20, è un appuntamento esclusivo, ma con ingresso libero. "Ballare di giorno rende tutto più affascinante perché 'informale' e naturale", racconta Saintpaul DJ. "La sensazione di essere liberi di poter ballare dove vuoi è bellissima... e poi il giorno dopo, visto che non hai fatto l'alba, puoi andare al lavoro sereno!".

Sull'Adriatico, al Papeete Beach di Milano Marittima, i dj set dal vivo iniziano già dalle 11 del mattino. Spesso, a quell'ora, in console c'è Mitch B., artista italiano attivo anche ad Ibiza ed altri luoghi 'up" come Terrazza Aperol a Milano, perché oggi la carriera dei professionisti del mixer è sempre più internazionale. E che succede al Papeete, quando non vanno in scena i celerrimi beach party pomeridiani? Al tramonto vanno in scena rilassanti Sunset Ritual, aperitivi per chi si sente sempre al centro della scena. E solo il sabato notte, dal 25 maggio in poi, ecco poi i party notturni firmati Villapapeete, eventi tutti da vivere con top dj anche internazionali nel giardino musicale di Milano Marittima. Perché la notte, qualche volta, non si batte.

Gira mezzo mondo a ritmo di musica ed energia Ben Dj, cittadino del (Bel) mondo italiano d'adozione. E' stato protagonista di ben 17 dj set solo nel mese di aprile '23, tra gli hot spot italiani più hot, come La Bullona Milano, Twiga Forte dei Marmi, Canteen Milano. Sono tutti ristorantic con musica più che distoeche. Tra l'altro, Ben Dj ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, "The Rhythm Is Magic" feat. Appassionante, un disco che smuove la pista, perfetto muoversi a tempo in ambito fashion.

In Sardegna, ecco Fino Beach, a Cala Sassari (Golfo Aranci), spazio decisamente musicale. Il direttore artistico Nello Simioli è anche un dj producer d'eccellenza e come dj resident ha scelto l'eclettico Dj Gass. Questo spazio offre cene spettacolo in spiaggia, aperitivi tematici come la Domenica Spaghetti Cocktail. Ogni venerdì, ecco Jungle Fever. Fino promette un'estate indimenticabile, grazie al lavoro di un team affiatato come quello composto da Claudio Finetti, Luca Becchetti e Marco Mainardi.

Nelle verdi colline di Bergamo, DV Connection, l'agenzia di Damiano Vassalli, resta una garanzia per chi vuol far festa di giorno. Sunset on Hills, a Scanzorosciate, dall’ultimo mercoledì di maggio, è una imperdibile serata in vigna; senza dimenticare, lo stesso appuntamento, alla Tenuta Celinate. Dal 31/5 ecco Barbariccia Dream, cena animata a bordo piscina al Castello degli Angeli. Per cinque domeniche ci sarà pure Barbariccia Beach, sempre al Castello degli Angeli, storico pool party, con pomeriggio in piscina più aperitivo, dal 23/6. Una volta al mese, ecco il format Cenando e Ballando, con gli insostituibili Cucky al mixer ed Icio alla voce.

A proposto di dinner show, funzionano anche all'estero, se curati in ogni dettaglio come quelli di The Beach. Il brand creato da Manuel Dallori, già attivo a Sharm in Egitto e a Santa Flavia, in Sicilia, nella primavera estate 2024 mette in scena diverse nuove aperture, compresa quelle di CAVA, trattoria italiana d'eccellenza: da quest'estate si può cenare godendosi uno spettacolo con decine di performer anche a Marina di Scarlino (Grosseto), al Greg on The Beach di Forte dei Marmi e pure in Messico, a Tulum.

Per chiudere, ecco Frontemare, a Rimini, che ogni weekend offre un tris di eventi da non perdere. La sintesi? Cenare qui è un'esperienza, tra musica, live show e buona cucina. Tra gli artisti spesso ospiti ecco un grande dj come Albertino oppure il sound energico di Cristian Marchi. Ogni venerdì va in scena Top Club, show dinner ad alto tasso di stile, mentre ogni sabato si susseguono , coinvolgenti concerti live. La domenica, infine, ecco uno scatenato Apericena Latino.