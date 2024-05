Il Volo, terrore per Elisa D'Ospina: "Si è scagliato contro papà, davanti a un bimbo di 1 anno"

15 maggio 2024 a

Una strana serata, la prima delle tre serate evento de Il Volo a Verona, appuntamento chiamato "Tutti per Uno", trasmesso su Canale 5 e che ha raccolto un notevole 18,9% di share, pari a 2.632.000 telespettatori. Tanto pubblico, tantissima musica, entusiasmo, qualche critica e anche un'aggressione, un brutto incidente che ha coinvolto Elisa D'Ospina, una celebre influencer.

L'aggressione è avvenuta quanto stava per entrare all'Arena di Verona, splendida cornice dell'evento. Il racconto di quanto accaduto, ovviamente, è arrivato dai profili social della D'Ospina, molto attiva e molto presente. Secondo quanto rivelato dall'influencer, un tizio la avrebbe aggredita per strada, minacciando anche suo padre. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, ma ad Elisa D'Ospina è stato detto che, proprio a causa dell'evento, non c'erano pattuglie disponibili ad intervenire immediatamente.

Molta la paura. Così come la frustrazione. "La cosa più allucinante è stato chiamare i vigili per allarmarli della situazione fuori controllo dopo che il tizio addirittura si è avvicinato con fare minaccioso a mio padre e sentirsi rispondere che non ci sono pattuglie e che se avessi voluto denunciarlo non c’era nessuno al momento e avrei dovuto aspettare questa mattina", si è sfogata la D'Ospina.

E ancora, ha aggiunto: "Ricordo che tutto questo accadeva davanti agli occhi di un bambino di un anno. La violenza va fermata già da questi episodi. I soggetti pericolosi si vedono nelle piccole cose. La violenza è violenza sempre e non è mai gratuita. Gli auguro solo di trovare un bravo psicanalista prima di fare danni più seri. E comunque vergogna a tutti i protagonisti di questa vicenda che alimentano una società sempre più allo sbando", ha aggiunto picchiando durissimo.

Insomma, un brutto episodio a macchiare la serata de Il Volo, la prima delle tre e quella con cui il gruppo dei tre tenorini - Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone - ha aperto la torunéè mondiale con cui presentano Ad Astra, il loro ultimo album. I prossimi due appuntamenti all'Arena di Verona sono in calendario per il 21 e il 28 maggio.