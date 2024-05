Maria Tomba, ex finalista di XFactor scomparsa? La trovata che fa infuriare i fan

17 maggio 2024 a

Che fine ha fatto Maria Tomba, ex finalista di XFactor? Nelle scorse ore sua mamma ha lanciato un disperato appello sui social, chiedendo aiuto ai fan della cantante. "Purtroppo non ho notizie di Maria da qualche settimana e sono molto, molto preoccupata - dice la signora nel filmato con una faccia contrita e addolorata -. Se qualcuno di voi l'avesse vista o dovesse sapere dove si trova, vi prego fatemi sapere, sono molto preoccupata, scrivetemi in privato, grazie". Peccato, però, che non ci sia nulla di vero in tutto questo. Si tratterebbe, infatti, di una trovata pubblicitaria, probabilmente per promuovere un nuovo singolo in uscita.

In un primo momento, le parole della mamma della cantante avevano messo in allarme tutti. Poi i primi sospetti, dopo che a corredo del filmato è comparsa la scritta: “Ho bisogno d’aiuto” e in aggiunta “casting_dovemiafiglia_scena1.mp4". "Se è una trovata di Marketing per il lancio di un nuovo singolo è terribile", ha scritto un utente. Qualcun altro invece: "Dite a Maria Tomba che esiste il reato di procurato allarme". E ancora: "Ragazzi, è una strategia di marketing per il nuovo singolo ma è davvero pessima. Tra questa e quella di Rovazzi, ultimamente sono state sviluppate delle strategie davvero senza senso". La conferma del fatto che si trattasse di una messinscena è arrivata dal profilo della stessa Tomba.

In un altro video, intitolato "Chi l'ha vista-edizione straordinaria", una voce fuori campo dice: "Dopo l'esperienza ad XFactor, da settimane non si avevano più notizie di Maria Tomba ma grazie all'appello della madre e alle tante segnalazioni ricevute siamo riusciti a trovarla". Alla fine del filmato ecco la cantante che, vestita da suora, esce da una chiesa e fa l'occhiolino guardando in camera. In sottofondo l'Ave Maria e a corredo del video la scritta: "Attenzione" e poi "casting_chilhavista_edizionestraordinaria.mp4". Infuriati i fan. "Toglierò il segui...non posso minimamente accettare in nome di tutte le donne e persone scomparse...che meritano RISPETTO", uno dei commenti apparsi sotto al post.

Qualcosa di simile nei giorni scorsi l'ha fatta Rovazzi. Solo che nel suo caso non è stata simulata una scomparsa, ma un furto. Il cantante aveva fatto credere di essere stato derubato del cellulare mentre era in diretta su Instagram. Poche ore dopo era arrivata la smentita: si trattava di una strategia pubblicitaria per lanciare il nuovo singolo, "Maranza", insieme a Il Pagante.