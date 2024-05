Festival di Cannes, come si presenta Eva Longoria sul red carpet: spettatori di sasso

18 maggio 2024 a

Eva Longoria, ancora splendida a 49 anni, ha incantato il Festival del cinema di Cannes. L'attrice americana si è presentata infatti sul red carpet con un abito attillatissimo e lungo con una scollatura estrema che mostrava il suo décolleté praticamente perfetto e che lasciava la schiena nuda.

Dopo i miti del cinema Meryl Streep e Francis Ford Coppola, il festival di Cannes è infatti proseguito nell'onda hollywoodiana con un concentrato di divi da Oscar. Ci sono Emma Stone e Richard Gere, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, Jeffe Plemons, le emergenti Margaret Qualley e la modella attivista trans Hunter Schafer e poi ancora Demi Moore, Eva Longoria, appunto, Selena Gomez per citare alcuni dei protagonisti che oggi sono la cartolina della Montee des Marches.

Ieri 17 maggio è stato il giorno del greco Yorgos Lanthimos, sotto l'ala produttiva americana di Searchlight Pictures che ha festeggiato 30 anni di grandi titoli. Sfumature di gentilezza, Kind of Kindness (in sala dal 6 giugno in Italia) è un trittico di storie: Emma Stone e Yorgos Lanthimos fanno ancora coppia ed è la terza volta dopo La favorita e Povere Creature! che tra i quattro Oscar le ha regalato quest'anno il suo secondo come migliore attrice.