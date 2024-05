Fedez, spunta il video della rissa in discoteca: ecco cosa rivela

Roberto Tortora 17 maggio 2024 a

Si complica la posizione di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in merito alla vicenda del pestaggio del personal trainer dei vip, Cristiano Iovino (l’uomo della discordia nella coppia Blasi-Totti), sotto casa sua in via Traiano a Milano. Le immagini delle telecamere della discoteca “The Club” in largo La Foppa a Milano lo hanno immortalato in t-shirt scura, braccia tatuate e collanina al collo. Si vede il rapper mentre viene calmato e allontanato dalla security del locale. È agitato, insieme a lui il bodyguard Christian Rosiello e l’altro rapper, Taxi-Bi. Tutti accompagnati all’uscita. Iovino è dall’altra parte, portato fuori anche lui dopo la rissa nel privé del locale. Tra le ragazze, invece, una bionda che compare anche nei video delle residenze di Parco della Vittoria, in via Traiano, zona CityLife. Lì, verso le 3:23 del mattino c’è stato il pestaggio di Iovino da parte di 8-9 persone. I sospetti degli inquirenti identificano la donna come Ludovica Di Gresy, 22 anni, amica di Fedez e al centro del gossip con lui, dopo la separazione dalla Ferragni.

La Di Gresy ha smentito, in un’intervista al Messaggero, di essere stata presente sia al pestaggio sia alla serata in discoteca del The Club: “Ero a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”. Parole che ha messo anche a verbale in questura, per cui ora si lavora su tabulati e celle telefoniche per stabilirne la veridicità. Fedez, intanto, è indagato per rissa, lesioni e percosse e sembra abbia subito avvisato la Di Gresy stessa delle botte di quella notte attraverso messaggi sul cellulare. Per la procura, che sta indagando coordinata dal pm Michela Bordieri, il litigio sarebbe partito da un insulto di Iovino proprio alla modella 22enne, anche se con Fedez c’era un pregresso di frizioni e un rapporto sicuramente non amichevole.

Fedez, salta l'ospitata in Rai? Lui smentisce

Sul settimanale Gente, intanto, compaiono le foto del personal trainer con i segni del pestaggio, scattate qualche giorno dopo durante una diretta social. Ferite al sopracciglio e al labbro. Si lavora ora per identificare tutti i presenti alla spedizione punitiva, alcuni sono stati già individuati e, per il momento, nel registro degli indagati c’è un solo nome. In zona Moscova, invece, dove c’è la discoteca The Club, si vede Fedez alla fine allontanarsi su un van nero insieme ai suoi amici e si cerca di capire se tra quelli ci sono anche gli individui che hanno pestato Iovino e se sia intervenuto anche qualcun altro a dare aiuto.