In altre parole, il veleno di Augias su Chico Forti: "Ha capito perché Meloni era lì?"

Corrado Augias ha un chiodo fisso: attaccare il premier. Giorgia Meloni negli ultimi tempi è finita spesso nel mirino del giornalista tornato recentemente a condurre i Rai. E questa volta il dito puntato lo usa dallo studio di La7 di In Altre Parole di Massimo Gramellini. Come è noto il premier ha accolto a Pratica di Mare Chico Forti, rientrato in Italia dopo 24 anni. La lunga detenzione e quell'ergastolo maturato nel processo negli Stati Uniti dove è stato accusato di omicidio saranno scontati qui in Italia.



Il rientro di Chico Forti è stato un successo della diplomazia del nostro Paese ma anche del governo che, come ha sottolineato lo zio del detenuto, ha mantenuto le promesse. Il tutto facendo notare una differenza quando al governo c'erano i giallorossi con alla Farnesina Luigi Di Maio. Ebbene, Augias non ha gradito la presenza di Giorgia Meloni a Pratica di Mare.



E così è andato all'attacco: "Lei ha capito perché il prigioniero Chico è stato accolto da Giorgia Meloni? Io non l'ho capito. Abbiamo fondato un precedente. I cittadini italiani ritenuti colpevoli in un paese straniero quando rientrano in Italia per scontare un appena vengono accolti dal presidente del Consiglio", afferma Augias rivolgendosi a Gramellini. E il conduttore subito cavalca la faccenda: "Allora accadrà la stessa cosa per il rientro in Italia di Ilaria Salis". La solita retorica.