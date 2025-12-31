Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere

Da ex campione di windsurf sulle coste di Miami a preparatore di pizze sul lago di Garda, attraversando uno dei processi più controversi degli ultimi decenni. A circa un anno e mezzo dal suo trasferimento in Italia, Enrico "Chico" Forti ha ottenuto l'autorizzazione a lasciare il carcere durante il giorno per motivi di lavoro e volontariato.Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha applicato l'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, consentendogli di realizzare pizze in un locale di Verona e di riprendere l'attività come istruttore di windsurf, questa volta dedicato a giovani con disabilità sul lago di Garda, anziché sull'oceano Atlantico.Soltanto quattro mesi or sono, la richiesta di liberazione condizionale era stata respinta.

Oggi si apre una nuova fase nella lunga storia personale e legale di Forti, già atleta di alto livello e produttore televisivo, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto nel 1998 a Miami in occasione di una negoziazione per l'acquisto del noto Pikes Hotel di Ibiza. Una condanna che, dopo oltre 25 anni, continua a polarizzare il dibattito pubblico.