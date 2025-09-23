Chico Forti, il Tribunale dice no alla libertà condizionale: resta in carcere

Notificata oggi, martedì 23 settembre, ai legali di Chico Forti la decisione del Tribunale di sorveglianza di Verona che ha rigettato l'istanza di libertà condizionale. "L'istanza, possibile perché Forti aveva trascorso in carcere almeno 26 anni tra Florida e Verona, dov'era arrivato nel maggio dello scorso anno, era stata presentata il 12 agosto 2024. L'udienza si è tenuta mercoledì scorso e oggi abbiamo avuto la notifica", racconta all'Adnkronos l'avvocato Michele Dalla Vedova che, col padre Carlo e l'avvocato veronese Alessandro Favazza, forma il team legale di Chico Forti, 66 anni, nel 2000 condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike.

"Il Tribunale di sorveglianza - spiega Michele Dalla Vedova - ha rigettato la richiesta perché a suo giudizio mancherebbero due requisiti fondamentali: quello del mancato ravvedimento di Forti che non è una semplice ammissione di colpevolezza, ma qualcosa d più, un cambiamento interiore, e il risarcimento del danno che nell'ordinamento giudiziario della Florida non esiste nemmeno, non esistendo le parti civili. Tanto più che l'unico superstite della famiglia Pike, il fratello della vittima, si è più volte speso a favore dell'innocenza di Forti".