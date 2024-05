Cecchi Paone si confessa: "Con Simone la prima grande crisi"

19 maggio 2024 a

Già in crisi Alessadro Cecchi Paone e Simone Antolini? Così parrebbe stando a quanto dichiarato dallo stesso ex giornalista a La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24. Le sue parole sono state chiare: "Io e Simone (Antolini, ndr) dormiamo insieme, ma girati dall’altra parte, di spalle. Mio marito mi ha rovinato, è la prima grande crisi matrimoniale perché gli ho chiesto di darmi una mano alla campagna elettorale, ma invece farà parte della campagna di Forza Italia. Per questo facciamo meno s**so. La campagna elettorale è un frullatore e adesso che sta lì che parla di Forza Italia, di Tajani, che ti devo dire, non va bene. Questo perché il bacino degli elettori è lo stesso. Siamo avversari politici: loro sono la sinistra del centro-destra, noi siamo la destra del centro-sinistra", ha affermato Cecchi Paone.

Poi ha aggiunto: "Non siamo lontanissimi perché siamo d’area liberale, ma questa è la prima crisi matrimoniale. Gestibilissima, ma è la prima crisi". Cecchi Paone e Antolini si sono sposati il 22 dicembre 2023, la cerimonia si è tenuta al Maschio Angioino a Napoli. Ora però tira aria di burrasca. Come andrà a finire? Staremo a vedere se dopo le elezioni i due ritroveranno la serenità.