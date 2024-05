Dj Franchino, la sua morte: un malore a Livigno, poi il lungo e "dolorosissimo" ricovero

20 maggio 2024 a

a

a

Addio a Dj Franchino: una delle icone del mondo della musica se ne è andato a 71 anni. Un lutto per le migliaia di persone che nel corso degli anni ha fatto ballare nelle discoteche di mezza Italia. L'annuncio della morte di Franchino è stato dato dalla famiglia ieri, domenica 18 maggio.

Francesco Principato, questo il suo vero nome, se ne è andato "dopo settimane di ricovero", hanno fatto sapere la moglie e le sue tre figlie. Leonardo Brogi, il manager e gestore del gruppo Metempsicosi in cui lavorava il vocalist, ha poi chiarito le cause del decesso. Franchino se ne è andato all'ospedale di Niguarda, dove era ricoverato in seguito ad un malore, scrive Il Tirreno.

Terribile lutto al Collegio, schianto in auto: è morto Dimitri Tammaro Iannone

Secondo quanto trapelato, Dj Franchino era stato colpito dal malore nel corso di una serata a Livigno: da tempo lottava contro un brutto male. "Ha lottato come un leone, fino in fondo. È rimasto attaccato al lavoro, che è stata una cosa, insieme alla famiglia e alle figlie, a tenertlo attaccato alla vita. Più volte - prosegue Brogi - ha detto che sarebbe stato l'ultimo anno, non ce la faceva più. Ma andava avanti perché sapeva di essere un punto di riferimento per tantissime persone, tra chi lo aveva conosciuto da giovane e anche per tantissimi ragazzi dei giorni nostri". Il manager, infine, ha rivelato che gli ultimi giorni in ospedale sono stati molto sofferti e dolorosi: "Sono andato due volte a Milano ed era stremato, abbiamo parlato un po'. Gli ho chiesto se era stanco. E lui con lo sguardo mi ha risposto di sì", ha concluso Brogi.