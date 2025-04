L'Aria che tira, scintille Bocchino-Serri: "Signora", "Siamo tutti laureati"

"Meloni ha dato la sua solidarietà a Trump dopo l'assalto al Campidoglio del 2021": Mirella Serri lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 parlando dell'attacco a Capitol Hill negli Usa dopo l'elezione di Joe Biden. Il conduttore, allora, ha riletto le parole dell'attuale premier in quell'occasione. "Condanno le violenze ma non accetto lezioni", aveva detto Meloni. "'Condanno le violenze' è solidarietà? La signora non sa leggere. Stiamo veramente scadendo", ha commentato Italo Bocchino, pure lui ospite del talk.

"Ma che scadendo, è un fatto scusami...", ha controbattuto la giornalista de La Stampa. "Mi devi far parlare, devi far parlare le persone, sei fascista con il tuo atteggiamento", ha detto il direttore editoriale del Secolo d'Italia perdendo le staffe. Poi ha aggiunto: "Uno che dice 'condanno le violenze' è contro l'assalto a Capitol Hill per chi sa leggere l'italiano. Per chi non sa leggere l'italiano no".