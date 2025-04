Liegi-Bastogne-Liegi, il ciclismo fa bene a Rai 2: ecco le cifre

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE “Liegi-Bastogne-Liegi” / Rai2

Vola il ciclismo con Giulio Ciccone che, certo, non ha vinto la mitica Liegi-Bastogne-Liegi, ma si è piazzato secondo dietro solo al nuovo “cannibale” Tadej Pogacar, che per la terza volta ha trionfato in questa classica tra le più importanti della stagione. Il 30enne chietino non ha impensierito il campionissimo sloveno, che a 34,5 km dall’arrivo è partito da solo salutando definitivamente il resto del gruppo, ma ha comunque tenuto alti i colori italiani che sono tornati finalmente protagonisti in queste gare e mancavano dalla Milano-Sanremo di marzo in cui a brillare sul podio era stato Filippo Ganna. Rai 2 ha trasmesso in diretta gli ultimi 45 km della gara nel pomeriggio di domenica coinvolgendo una media di 570mila spettatori col 5% di share e picchi del 6.5% nel finale di corsa.

Bene il pubblico femminile con punte di adesione del 5% e dei giovani 15/24 anni fino al 6%. In assenza di Sinner il ciclismo si conferma un architrave della programmazione del secondo canale Rai che sta percorrendo un anno assolutamente brillante.