Diletta Leotta, lo sfregio della collega: "Sei qui soltanto per le te***"

"La maggior parte delle critiche arriva dalle donne": Diletta Leotta lo ha detto in un'intervista al settimanale F. Il volto di Dazn ha rivelato: "Un classico è: ‘Non puoi andare allo stadio vestita così’. Ma il peggiore rimane: ‘Sei qui solo per le te**e’. Me lo disse una collega a Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent’anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere".

Secondo la conduttrice, questa “competizione femminile” si crea “soprattutto quando siamo in posizioni di solito occupate da uomini, come nel calcio”. La Leotta, che da poco è anche al timone di un podcast di successo, “Mamma Dilettante”, ha parlato poi dell’amore con il portiere Loris Karius, papà della sua primogenita Aria: “Sono rimasta incinta dopo quattro mesi che ci frequentavamo. Siamo passati dal colpo di fulmine a fare i genitori. Non ce lo aspettavamo, tanto che quella sera, che ero fuori con gli amici e bevendo una birra ho sentito che aveva un sapore strano, ho addirittura chiesto al cameriere se fosse scaduta. Poi una mia amica mi ha accompagnato a comprare un test di gravidanza. Conservo ancora lo screenshot del risultato che ho mandato a Loris”.