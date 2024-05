DiMartedì, rissa Bocchino-Bersani: "Un Paese allo sfascio!", "Basta balle!"

22 maggio 2024 a

Uno scontro senza precedenti tra Pier Luigi Bersani e Italo Bocchino. Siamo nello studio di DiMartedì e la puntata è subito tesa. Tanti i temi sul campo, dall'azione di governo alla campagna elettorale per le Europee con il voto dell'8 e del 9 giugno all'orizzonte. Da un lato Bersani che bombarda il governo, dall'altra Bocchino che sottolinea cosa è stato fatto finora dall'esecutivo Meloni.

Ma Bersani che col suo Pd è stato parecchio nelle maggioranze di governo dimentica gli errori della sinistra e la critica è a senso unico. L'ex segretario dem mette nel mirino le politiche del governo sul lavoro, sulla sanità e sul welfare dell'esecutivo di centrodestra.

Ovviamente scorda di citare i buchi lasciati dai governi progressisti. Non per ultimo il disastro Superbonus firmato dall'esecutivo giallorosso. E così, mentre attacca a testa bassa viene interrotto da Bocchino che lo riporta con i piedi per terra: "Avere lasciato un Paese allo sfascio", tuona il direttore editoriale del Secolo d'Italia. La risposta di Bersani, stizzito, è di quelle che buttano la palla in tribuna: "Non ci raccontiamo balle!". Lo scontro si accende ma interviene Giovanni Floris a riportare la calma in studio. Lo smemorato Bersani fallisce il colpo. Questa volta la retorica anti-Meloni è stata rispedita al mittente in tempo record...