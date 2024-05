Festival di Cannes, successo della premiere mondiale del film "The race of love"

23 maggio 2024 a

Successo al Marché Du Film del Festival di Cannes all’anteprima mondiale del film “The Race of Love”. È stata una serata molto apprezzata da tutti i presenti. Il film è stato prodotto dalla Movie on Pictures di Enrico Pinocci regia di Alfio D’Agata con Ciara Hanna, (Stars Feel Again, Stars Feel Alabama, Pawer Rangers Megaforce), Thomas Gipson (Love’s Fast Lane, Burning Lies), Blanca Blanco (Eye for eye, Bettayed), Letizia Pinocci (Mission Possible, 6 Children & 1 Grandfather) e Harmony Mc Elliot (You Can Do Better, Life Whack), Vincenzo Bocciarelli (Mission Possible, Red Land) e Romano Pigliacelli (4 Teen).

Gli invitati hanno potuto godersi un film romance sportivo molto spettacolare grazie alle performance delle auto prototipi monoposto e concepite unicamente per le gare di velocità sui circuiti.

Sul red carpet i protagonisti Thomas Gipson, Blanca Banco, Letizia Pinocci, Vincenzo Bocciarelli e Romano Pigliacelli e tra gli invitati l’attrice francese Magali Lergey, l’attore italiano Enrico Mutti, la stilista di alta moda Jenny Montero, l’editrice Alessandra Luti e Martina Lorusso Business Development Manager della Bawer; al termine della premiere uno spumeggiante party.

La storia

Protagonisti del film sono Phill, single per scelta, e Jenny con una vita complicata a causa del suo lavoro che le rende difficile le relazioni: dopo una serie di coincidenze che li farà incontrare spesso e dopo colpi di scena i loro cuori di apriranno.

Il film è ambientato nel mondo dell’automobilismo grazie ad un accordo con Sergio Peroni delle PNK Motosport e con la collaborazione dell’Autodromo di Vallelunga per le scene finali, le altre locations del film sono state Los Angeles, Rio De Janeiro, Londra e Monaco.

I prossimi film della Movie On Pictures sono: The Strength of Love (romance) attualmente in produzione, Against Time (action thriller crime), The New Joker (action thriller crime), All I Need For a Kiss (romance), The Dog of Christmas (romance), Falling in Love in Venice (romance).