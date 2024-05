Cannavò, "speriamo tua figlia...": insulti gratuiti, la risposta è da applausi

23 maggio 2024 a

a

a

Un messaggio al veleno quello inviato da un utente a Rosalinda Cannavò, attrice ed ex gieffina in attesa di un figlio dal suo compagno, Andrea Zenga. Tutto è partito da un bigliettino d'amore che Rosalinda ha lasciato al fidanzato e che lui ha deciso di ripostare nelle sue storie Instagram. "Buongiorno amore mio, torno presto. Sei la mia vita", si leggeva sul biglietto. E proprio questa dedica romantica ha scatenato parole aberranti da parte di un follower.

"Hai paura che Zenga ti lasci, si vede dai messaggi che gli scrivi - recitava il messaggio choc -. Hai sostituito l'anoressia con la dipendenza affettiva. Speriamo tua figlia diventi anoressica... sai che ridere". Il riferimento è ai disturbi alimentari di cui la Cannavò ha sofferto in passato senza mai farne mistero. Ne aveva ampiamente parlato lei stessa durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L'attrice, poi, è riuscita ad uscirne. Ma quello resta comunque uno dei periodi più brutti della sua vita.

Di fronte a quel messaggio, in ogni caso, la futura mamma non è rimasta in silenzio. Ma, sempre nelle sue storie Instagram, ha risposto: "Dovete spiegarmi per favore, cos'è che passa per la testa di certe persone per scrivere delle cattiverie così pesanti. Chi fa questo dovrebbe pagare. Imparare la lezione...".