Alberto Angela, la battuta a luci rosse diventa virale: "Non finisce sempre così"

Alberto Angela ha condotto ieri sera 27 maggio su Rai uno una puntata speciale di Meraviglie, interamente dedicata a Pompei. Un viaggio negli scavi della città sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., nel quale il conduttore ha svelato nuovi dettagli e scoperte archeologiche.

Durante la puntata si è parlato della vita quotidiana dei pompeiani, delle meraviglie architettoniche e dei drammi personali legati alla catastrofe. Inoltre Angela ha messo in luce l'importanza storica e culturale di Pompei, suscitando grande interesse e apprezzamento da parte del pubblico.

Un solo (e clamoroso) piano sequenza: Pompei, l'impresa di Alberto Angela

Ma mentre parlava della vita dei pompeiani, descrivendo uno dei dipinti scoperti, Alberto Angela ha fatto una battuta che è subito diventata virale: "Però attenzione, non è che tutti i banchetti finivano in orge. Insomma, anche da noi, quando invitate degli amici non è di certo per un'orgia!".

Parole che hanno scatenato il popolo social. Su Twitter i telespettatori si sono lanciati nei commenti più ironici: "king assoluto", "il famoso pagamento 'alla romana'", "no vabbè", "e se la ride pure!".

In onda dal 2020, Meraviglie è un programma-itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. E come sempre per Alberto Angela, e prima ancora per il padre Piero, è sempre un successo.