Prima di domani, Rita Dalla Chiesa: "Meloni stro***? Disagio e offesa"

Si infiamma il dibattito da Bianca Berlinguer, a Prima di Domani, su Rete 4, nella puntata del 28 maggio, sul saluto di Giorgia Meloni a Vincenzo De Luca al quale si è rivolta dicendo: "Presidente De Luca, quella stro*** della Meloni. Come sta?".

La premier ha così rimandato al mittente l’epiteto con il quale il governatore campano l'aveva definita in un fuori onda in Transatlantico a febbraio scorso, durante le proteste contro l’autonomia differenziata dei sindaci campani a Roma.

"Noi donne siamo come gli elefanti, abbiano una memoria fortissima e lontanissima e alcune cose che ci hanno fatto particolarmente male noi non le dimentichiamo", afferma Rita Dalla Chiesa che è in collegamento con la trasmissione. "Probabilmente Giorgia Meloni trovandosi davanti De Luca ha riprovato quel senso di disagio e anche di offesa. C'erano tanti giornalisti e non era possibile che lui parlasse senza che i cellulari lo riprendessero", osserva la deputata di Forza Italia.

In un video pubblicato dall’account Atreju, con la didascalia ’Giorgia, insegnaci la vita', che ha subito fatto il giro del web, si vede appunto la premier avvicinarsi a De Luca per salutarlo. A quel punto pronuncia la frase in questione. De Luca non si scompone e la saluta normalmente rispondendo prima "Benvenuta", poi: "Bene di salute". Meloni ha quinti continuato i saluti con le altre autorità presenti.