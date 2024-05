Elodie, senza veli per il nuovo singolo: la foto che fa impazzire i fan

30 maggio 2024 a

"BLACK NIRVANA. Il nuovo singolo. Domani a mezzanotte": Elodie annuncia così su Instagram l'uscita del suo nuovo brano, disponibile dal 31 maggio con tanto di videoclip ufficiale. A corredo una foto in cui la cantante si mostra con un nude look sensuale in una location esotica, una sorta di deserto. L'artista posa tra dune di sabbia con alle spalle un tramonto rosso fuoco. In un altro post, una breve clip che anticipa il brano, si vede la silhouette della popstar che indossa un abito bianco quasi trasparente, ha i lunghi capelli sciolti e assume pose sinuose. Anche in questo caso il suo corpo si staglia in un paesaggio desertico al tramonto.

Dopo diversi successi musicali, due progetti discografici - l’album “Ok. Respira” e il clubtape “Red Light” - e il tour sold out nei palasport “Elodie Show 2023”, la popstar sta lavorando a nuova musica. E "Black Nirvana" rappresenta solo un assaggio del suo prossimo progetto discografico.

Per quel che riguarda la sua vita privata, starebbe andando a gonfie vele la sua storia con il motociclista Andrea Iannone. I due stanno insieme da quasi due anni, dopo essersi conosciuti in Puglia durante le vacanze estive nel 2022 grazie ad alcuni amici comuni. In passato, invece, la cantante era stata legata al rapper Marracash.