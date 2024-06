Affari tuoi, Cecilia nella bufera: "Si era capito tutto, in quel pacco lì..."

01 giugno 2024 a

Ad Affari Tuoi va in scena la partita di Cecilia. Nella puntata andata in onda venerdì 31 maggio la concorrente sfida a viso aperto al fortuna. E di fatto se in un primo momento i pacchi blu volano via che è un piacere, ecco che ad un certo punto cominciano a sparire quelli blu. Ma a stupire Amadeus e i telespettatori è il modo in cui la stessa concorrente ha spedito al mittente le offerte del dottore.

Offerte pesantissime che hanno toccato anche i 50.000 euro. Un gruzzoletto che avrebbe fatto cascare chiunque. E invece no, Cecilia è andata avanti per la sua strada: "Voglio portar rispetto a questi soldi, se mi va via un pacco rosso importante questi non li rivedo manco se piango. Rifiuto a vado avanti". Ma è proprio all'ultimo giro che cambia tutto. La finale è stata tra 100 euro e 100mila euro. "Mi dispiacerebbe di più tornare a casa a mani vuote, quindi questo assegno lo accetto", ha detto la concorrente, decidendo di accettare l'offerta del dottore di 35mila euro. Nel suo pacco c'erano 100 euro. E sui social, dove il programma è commentatissimo, qualcuno aveva già capito tutto: "Beh comunque 50.000 come offerta era bassa avendo ancora 100.000 e 200.000, quindi si era già capito che avevano il blu". In effetti...