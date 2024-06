PiazzaPulita, Conte sbanda con una domanda: "Col governo Draghi c'era pure lei?"

04 giugno 2024 a

Al centro del di battito dell'ultima puntata di PiazzaPulita andata in onda ieri sera, lunedì 3 giugno, c'è anche il Superbonus. Ospite in collegamento con lo studio di Formigli c'è l'ex premier Giuseppe Conte. Il leader grillino di fatto rivendica la misura varata dal suo governo ma attacca subito con la supercazzola delle responsabilità del governo Draghi e di quello Meloni.

"La misura è stata varata dal Conte bis ma poi è stata gestita dal governo Draghi e ora da quello Meloni, il ministro Giorgetti è al governo da tre anni. Quella misura ha sostenuto l’economia del Paese in un momento drammatico come quello della pandemia. Io sostengo che il Superbonus andava gestito, cosa che non è stata fatta".

"Preoccupato". Conte usa Moody's per attaccare Meloni? Figuraccia Internazionale

Conte fa lo smemorato e scorda che ad esempio Moody's, una delle più importanti agenzie di rating del mondo, ha recentemente acceso i fari sul debito italiano proprio a causa del Superbonus che lo ha fatto lievitare rovinando le casse dello Stato. Ma tant'è, in campagna elettorale le amnesie sono molto frequenti. Ma una domanda posta da Alessandra Sardone nello studio di PiazzaPulita fa vacillare l'ex premier: "Mi scusi presidente, al governo con Draghi c'era anche lei". E qui Conte sbanda. Per repilicare sfodera una farse nonsense che spiazza lo studio: "Beh con Draghi ogni critica veniva interpretata come una scusa per far cadere il governo". La Sardone lo gela: "Ah beh, mi sembra un po' poco". Colpito e affondato.