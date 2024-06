Reazione a catena, brillano gli ascolti per Pino Insegno: ecco le cifre

04 giugno 2024 a

a

a

Ottimo esordio per Reazione a catena il programma pre-serale di Rai 1 che vede al timone Pino Insegno. Ieri 3 giugno, è infatti iniziata la nuova edizione del game show. Per Insegno era il ritorno alla conduzione dopo Il Mercante in fiera su Rai 2 lo scorso autunno. Il segmento "’L’Intesa Vincente", in particolare, ha ottenuto un ascolto medio di 2.665.000 spettatori pari al 23.9% di share. Nel game, Reazione a Catena, ha totalizzato 3.387.000 spettatori pari al 24 per cento di share.

Nella stessa fascia oraria Caduta Libera il game show di Canale 5, è stato visto da 2.238.000 spettatori, ottenendo uno share del 16.7 per cento.

Reazione a catena, scoppia il caso dopo l'esordio: "Ma la parola finale?"

Il ritorno di Insegno aveva fatto infuriare la sinistra e i telespettatori di quell'area politica. "Chi lo guarderà non è antifascista", si leggeva su Twitter (un chiaro riferimento alla stretta amicizia con la premier Giorgia Meloni). "Da oggi torna Pino Insegno, l’amico di Giorgia, io ho già provveduto a disinstallare Rai 1, così non lo vedo neanche per disgrazia", scriveva un altro utente. "Boicottare Reazione a Catena e Pino Insegno! La meritocrazia deve vincere sempre!", aggiungeva un altro.

Ma era nutrita anche la schiera social dei fan del conduttore, che fa sentire la sua voce e insorge a tutela del nuovo debutto in tv. "Quelli che si definiscono democratici e antifascisti fanno schifo! Non si giudica un artista in base all’orientamento politico", sottolinea qualcuno. "Tutti i detrattori di Pino Insegno possono bellamente andare a fare in c***".