Tg La7, Meloni-Mentana e lo scambio di battute: "Le lascio l'incontinenza"

Il premier Giorgia Meloni a sorpresa nello studio del Tg La7 con Enrico Mentana. Non potendo partecipare venerdì alla trasmissione pre-elettorale a cui era stata invitata perché impegnata a Verona con il presidente Sergio Mattarella, come spiegato dallo stesso Mentana in studio, la presidente del Consiglio ha accettato di anticipare a stasera la sua presenza.

E dopo le polemiche dei giorni scorsi per una sua dichiarazione su La7 e il suo pubblico, Meloni chiarisce: "Non c’è mai un problema tra me e le persone che non la pensano come me se vogliono parlare di politica. Qualcuno ha voluto vedere in quel video un attacco ai telespettatori de La7, invece mi sono limitata ad ironizzare con alcuni conduttori de La7 come penso sia nel mio diritto. Se si vuole costruire il racconto del mostro, poi non si può pensare che io faccia il mostrino addomesticato".

"Non è che siamo diventati anche noi Telemeloni-Cairo, stiamo dando il tempo doverosamente al presidente del Consiglio che avrebbe avuto. I temi sono tanti ed importanti", ha tenuto a sottolineare il direttore del TgLa7 in apertura dell’intervista. "Speriamo di rivederla su La7 dopo le elezioni, in tempo di pace" ha chiuso Mentana al quale Meloni ha risposto: "Sono sempre disponibile, quando si parla di politica". Infine lo scambio di battute: "Non vorrei che arrivi anche a lei l’accusa di incontinenza...", dice Enrico Mentana a Giorgia Meloni nel corso dell’intervista a La7 che stava allungandosi più del previsto. "No -scherza la premier-, io mi tengo nana e tutte le altre ma incontinente gliela lascio...".