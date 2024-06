Reazione a Catena, bufera sul nuovo regolamento: "Sarà chiuso per ferie..."

06 giugno 2024 a

Ieri sera, mercoledì 5 giugno, è andata in scena una nuova puntata di Reazione a Catena, il quiz show di Rai 1 condotto quest'anno da Pino Insegno. E, come sempre, non sono mancate le polemiche. Più che delle mosse dei concorrenti in gara - nella fattispecie: i Chiuchiarelli - si è tanto parlato di una novità presente nel regolamento del gioco. E gli utenti sui social si sono lasciati andare a duri sfoghi contro gli autori del programma.

I Chiuchiarelli, la squadra composta da Davide, Chiara e mamma Rita, dopo essersi portati a casa il primo "bottino" della stagione di Reazione a Catena 2024 del valore di 14000 euro nella puntata di martedì 4 giugno, ci hanno subito riprovato. Sul loro cammino ci sono gli Sprintosi, tre giovani amici di Verona uniti dalla passione per la corsa: Nicholas, Leonardo e Luca. Nonostante siano riusciti a superare i nuovi sfidanti, non riusciti a replicare la straordinaria impresa della sera precedente. Per questa puntata, infatti, il montepremi - della bellezza di 37750 euro - è rimasto nelle casse del programma.

"Intento? Interessato era giusto": Chiuchiarelli, esplode la bufera dopo la risposta

Montepremi a parte, ai telespettatori a casa non è sfuggito un dettaglio curioso. Sui social, infatti, il pubblico è in difficoltà almeno quanto Davide, Chiara e Rita, ma soprattutto fa discutere il nuovo regolamento, non esattamente chiaro a tutti. Proprio sul finale infatti, escono fuori i dubbi: "Perché Pino ha detto "Usando il primo jolly rinunciate al bonus del terzo elemento"? C’è una nuova regola che mi sono perso? Se qualcuno me la può spiegare.poco convincente #reazioneacatena" Scrive un utente, chiedendo aiuto. "Non ho capito il nuovo regolamento dei jolly li devono risparmiare tutti e due per avere il terzo elemento? #reazioneacatena", scrive un altro. "Quando capiranno il regolamento dei jolly allora si che sarà chiuso per ferie #reazioneacatena" ironizza un altro, sottolineando il caos su questa nuova norma del regolamento.