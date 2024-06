Ultimo sullo yacht, il fan rischia la vita per raggiungerlo: la reazione del cantante

13 giugno 2024 a

a

a

È diventato virale il video di un fan di Ultimo che per raggiungere il cantante a bordo del suo yacht in alto mare ha nuotato con il telefonino in mano. "Ti adoro, mia mamma dice che sono pazzo ma non mi interessa", ha detto il giovane quando è riuscito a raggiungere la barca di Ultimo che lo ha fatto subito salire a bordo.

"Non puoi nuotare dalla spiaggia con il cellulare in mano", lo ha subito "sgridato" il cantante. "Tu sei davvero matto". "E lo so, ma io ti adoro, non so neanche se si è rotto il telefono", ha risposto il fan. "Per me è un sogno".

Vestito bianco trasparente: il look super sexy di Elodie fa impazzire Capri | Guarda

Quindi i due si sono scattati dei selfie insieme. Quando poi è arrivato il momento di tornare a riva il cantante ha offerto un passaggio al giovane sul suo gommone. "Mo ti riaccompagniamo con il gommone, tu sei davvero matto", ha concluso Ultimo. E il video ha fatto subito il giro dei social.

I fan del cantante si sono scatenati: "Un applauso a Ultimo per tutto. Una pazienza incredibile", ha scritto una fan. "È bello vedere ancora ragazzi che fanno queste pazzie, che hanno un idolo e che hanno un sogno. Ancora più bello vedere la generosità di Ultimo", si legge ancora tra i commenti. "Che dolcezza", "potrei essere io", "una scena davvero emozionate".