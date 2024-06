Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi e il tumore: "Bombardata dalla chemio, mi ha abbattuta"

15 giugno 2024 a

Eleonora Giorgi, in collegamento durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, il 14 giugno, parla della sua lotta contro il tumore al pancreas e della chemioterapia. Purtroppo, l'attrice in questo momento non sta bene. Per questo non ha potuto partecipare fisicamente alla trasmissione.

"Io sono bombardata da cure molto serie che grazie a Dio esistono. E così invece di un normale cammino post operatorio di chemio preventive (come mi immaginavo) in realtà sono delle bombardone e per questo non sono riuscita a venire da te", spiega la Giorgi commuovendo lo studio. "Però almeno la telefonata sì. Mi scuso tanto. A volte sto bene e riesco a essere carina, ma ieri è stata una nube. Sono così le chemio e mi ha abbattuta".

Eleonora Giorgi a fine marzo ha subito una operazione per asportare il tumore al pancreas. A Gente, l'attrice aveva confessato qualche tempo fa: "Riprenderò a fare la chemioterapia... Terminerò a fine giugno, a ridosso del matrimonio di Paolo e Clizia". E aveva concluso: "Confesso che spesso mi sembra di avere una mina nella pancia e fa male, ma non mi scoraggio. Ho fatto chemio devastanti e finora non ho perso tanti capelli".