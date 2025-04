Clizia Incorvaia trascinata in tribunale dall'ex Sarcina: l'sms che la incastra

Finisce in tribunale la battaglia legale tra Clizia Incorvaia e l'ex marito Francesco Sarcina. Il cantante del gruppo rock milanese Le Vibrazioni ha denunciato l'influencer, oggi sposata con Paolo Ciavarro (figlio di Massimo Ciavarro e della compianta Eleonora Giorgi, scomparsa poche settimane fa), per aver pubblicato sui social foto e video con la loro figlia Nina, ancora minorenne.

Una esposizione mediatica, è la tesi di Sarcina, avvenuta senza il consenso del padre. Come annunciato da Repubblica, la Incorvaia per questo è stata rinviata a giudizio. Secondo la pm Alessia Miele la condotta della Incorvaia sarebbe avvenuta "in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall'ex coniuge Sarcina". Sotto accusa "foto e immagini e video ritraenti la figlia Nina" comparsi in almeno cinque contesti pubblicitari, "al fine di trarre profitto per sé e per altri".

A complicare la difesa della Incorvaia, sottolinea ancora Repubblica, sarebbe stato un sms inviato dalla ragazza a Sarcina: "Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc".