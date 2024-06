Giovanna Botteri va in pensione e l'Usigrai la incensa

16 giugno 2024 a

Giovanna Botteri va in pensione e l’Usigrai la celebra come una star. «Icona del servizio pubblico», la definisce il sindacato rosso di Viale Mazzini in una nota in cui cita «signorilità, pacatezza, lucidità, equilibrio, ma soprattutto una completa aderenza ai valori e alla missione del servizio pubblico che saranno di esempio per generazioni di giornaliste e giornalisti» della storica inviata Rai, corrispondente da New York a Pechino a Parigi. Botteri, nata a Trieste nel ’57, in realtà non sparirà dallo schermo: «Mi vedrete ancora in giro e allo stadio a vedere la Lazio», di cui è tifosissima.