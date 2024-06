Rod Stewart, choc in Germania: sul palco con la bandiera dell'Ucraina, ricoperto di insulti

16 giugno 2024 a

Fischi e insulti contro Rod Stewart. Il cantante è stato fischiato durante un concerto in Germania per aver dato voce al suo sostegno all’Ucraina.

La pop star britannica ha reso omaggio a Kiev presentando la canzone «Rhythm of My Heart» durante lo show tutto esaurito a Lipsia, ma, riferiuce il notiziario Tag 24, è stato accolto da "boo" e fischi.

Indossando i colori della bandiera ucraina, ha dedicato la canzone al popolo e all’esercito ucraino prima di insultare il presidente russo Vladimir Putin.

Mentre eseguiva la canzone, sullo schermo dietro di lui venivano mostrate le immagini della guerra, della bandiera ucraina e del presidente Volodymyr Zelensky.

Il pubblico ha risposto con un coro di fischi. Il suo sostegno all’Ucraina era stato ben accolto nei precedenti concerti a Copenaghen e Amsterdam, ma in Germania l’opinione pubblica rimane divisa: c’è chi teme che il sostegno a Kiev finisca per intensificare la guerra e chi lamenta la quantità di denaro spesa per l’Ucraina. I partiti tedeschi di estrema sinistra e di estrema destra che si oppongono al sostegno del governo all’Ucraina hanno entrambi ottenuto importanti guadagni nelle elezioni europee della scorsa settimana.