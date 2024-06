Alessandra Canale, l'ex "signora buonasera" vince contro la Rai: di quanto deve essere risarcita

18 giugno 2024 a

Ha vinto la sua battaglia giudiziaria contro la Rai: l'ex "signora buonasera" Alessandra Canale, 60 anni, attuale conduttrice di Onda Verde e Meteo Sera, riceverà da viale Mazzini un risarcimento di 45mila euro per danni d’immagine. Danno che, secondo i giudici, la conduttrice avrebbe subito tra il 2006 e il 2013, quando sarebbe stata costretta all’inattività lavorativa forzata. Alla somma dei 45mila euro si dovrà aggiungere anche quella di 8mila e 830 euro come danno biologico.

Lo ha deciso la Cassazione, che così ha respinto il ricorso proposto dalla Rai alla sentenza d’appello pronunciata nel 2022. Sentenza con cui giudici di secondo grado avevano dichiarato illegittima l'attribuzione alla Canale di un diverso incarico da quello di annunciatrice. Era stata poi la stessa Corte d’Appello a quantificare il danno biologico e quello di immagine subito dalla ex "signorina buonasera".

I dissidi tra la Canale e la Rai risalgono al 2003, quando lei scoppiò in lacrime al termine del suo ultimo annuncio in prima serata su Rai 2. A quel punto decise di fare causa all’azienda, che però si è sempre difesa sostenendo che la mansione di programmista regista che le era stata affidata per la trasmissione Rai 2 in Famiglia fosse in realtà di grado superiore a quella di semplice annunciatrice. Secondo viale Mazzini, quindi, non ci sarebbe stato nessun demansionamento, piuttosto una promozione.