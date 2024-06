Elettra Lamborghini e Shade, ecco il video di "Dire fare baciare" su Youtube

18 giugno 2024 a

L’attesa è fintita: è disponibile su YouTube il video ufficiale di Dire fare baciare, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini featuring Shade. Il brano uscito su etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Dire fare baciare: guarda il video ufficiale su Youtube

Dire fare baciare segna il ritorno in musica in grande stile di Elettra Lamborghini, una delle artiste più acclamate della scena musicale contemporanea, tra le donne con record d’ascolti delle estati italiane che nei soli ultimi anni ha collezionato oltre 13 dischi di platino con hit come Pistolero, Pem Pem e Musica (e il resto scompare) solo per citarne alcune, il solo repertorio dei suoi brani più celebri supera 1,6 milioni di stream totali nel mondo e su YouTube sono oltre 500 milioni le views ai suoi videoclip ufficiali. L’artista multiplatino incontra per la prima volta e a sorpresa Shade, per un duetto elettrizzante e dal ritmo estremamente contagioso.

Il brano è una summer hit che mescola sapientemente sonorità pop, latine, hip hop abbracciando il sound tipico dei mariachi del Messico, con quella giusta dose di ironia in grado di diventare l’ingrediente fondamentale per il nuovo tormentone estivo firmato Elettra Lamborghini e Shade. Il titolo, che riprende il celebre gioco per bambini, è preludio di un testo scherzoso e simpatico che ruota attorno alle dinamiche di coppia e che è in grado di strapparci un sorriso facendoci ballare per tutta l’estate. Il videoclip del brano, sapientemente diretto dalla regia di Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv, ci immerge sin da subito nell’atmosfera positiva e colorata di Elettra. Veri protagonisti insieme agli artisti nel videoclip sono i bambini che si divertono a ballare sulle note del brano.

L’artista si prepara inoltre ad affrontare un ricco calendario di appuntamenti e show dal vivo che la vedranno grande protagonista sui più prestigiosi palchi e Festival lungo tutto lo stivale da Luglio e fino alla fine di Settembre.

Di seguito le prime date del tour estivo di Elettra.

02/07 Lauro di Sessa Aurunca

04/07 Nola

18/07 CC porte di Roma

20/07 Villaurbana

27/07 Acquarica del capo

04/08 Corigliano Schiavonea

06/08 Avezzano

11/08 Roseto degli Abruzzi

15/08 Partanna

19/08 Benetutti

26/08 Tempio Pausania