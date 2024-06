Micaela Ramazzotti, siluro contro Virzì dopo la rissa: "La sola cosa di cui si preoccupa"

20 giugno 2024 a

Non tira aria di riconciliazione tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Qualche sera fa il regista e la sua ex moglie, tra le attrici più celebri del nostro cinema, sono stati protagonisti di una clamorosa rissa in un ristorante di Roma, alla presenza dei tre figli e del nuovo compagno della Ramazzotti.

Una volta deflagrata la notizia a livello nazionale, Virzì ha fatto sapere di non voler commentare l'accaduto sottolineando però quanto l'ex moglie sia stato per lui "una donna importantissima". Sembrava un segnale di pace, non raccolto però dall'attrice: "Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali". Parole che l'attrice di Tutta la vita davanti e La prima cosa bella ha affidato all'agenzia Ansa, senza fare troppi complimenti.

La verità è che tra i due ex marito e moglie è scattata da subito una guerra di querele incrociate. Le primissime ricostruzioni riferivano di una maxi-lite davanti a tutti i clienti del ristorante di piazza Albania, in zona Aventino a Roma. Virzì è entrato insieme alla figlia maggiore e al secondogenito di 14 anni, imbattendosi nella Ramazzotti, seduta a un tavolo insieme alla loro figlia 11enne e al nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto. Virzì avrebbe fatto una battuta alla figlia e questo avrebbe indotto Pallitto a dirgli con toni bruschi: "Lasciala stare, fatti gli affari tuoi". Da qui l'escalation con piatti e bicchieri rotti, sedie che volano, urla e anche mani addosso, con la figlia maggiore di Virzì che è stata medicata sul luogo per alcuni graffi.

Dopo l'accaduto, secondo quanto risulta all'agenzia Agi Virzì e la Ramazzotti si sarebbero reciprocamente denunciati alla stazione dei carabinieri Aventino. Al vaglio dei militari dell'Arma il video della lite che sarà utile per cristallizzare le rispettive responsabilità. Lo scontro è durato una mezz'ora abbondante e si è concluso poco prima dell'intervento dei militari. I carabinieri - che hanno identificato i quattro -, hanno ascoltato il titolare e altri testimoni. I due artisti, dopo essersi scusati, hanno promesso di risarcire eventuali danni.